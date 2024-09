Milan, Fonseca: “Può essere la serata di Leao. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”

L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Liverpool. “E’ sempre bello giocare qui, il sostegno dei nostri tifosi è importante e tornare qui per iniziare la Champions è emozionante. Gran partita contro una grande squadra, speriamo di fare bene e rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Cambi? “La struttura è importante, ma non la cosa più importante. I giocatori che entrano non cambiano le intenzioni della squadra. Sarà una gara diversa dall’ultima perché l’avversario è diverso, ma noi vogliamo fare il nostro gioco e il nostro collettivo è forte come ci vuole in serate così”.

Leao? “Abbiamo avuto la possibilità di preservare Rafa e Reijnders. In partite così la motivazione è alta, Rafa ha sempre fatto bene in Champions e ci sono le caratteristiche per Rafa per fare una buona gara”.