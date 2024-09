Nuovo attacco dopo Sinner: fuoco e fiamme

Polemiche a non finire nel mondo del tennis, non soltanto Jannik Sinner al centro delle critiche: cosa sta succedendo

Grazie a Jannik Sinner e a chi l’ha preceduto, come Fognini e Berrettini negli anni passati, il tennis è tornato ad avere grande seguito in Italia negli ultimi anni. Molti si stanno appassionando a uno sport che alle nostre latitudini era finito un po’ nel dimenticatoio. E stanno scoprendo come, contrariamente a quanto si potesse pensare, le polemiche infuriano anche nel mondo della racchetta.

Protagonista involontario, di recente, è stato proprio Jannik Sinner, che ha visto moltiplicarsi su di lui non solo attese e pressioni, ma anche critiche. I problemi non sono mancati per l’altoatesino, che da 15 settimane occupa la vetta del ranking ATP ma proprio in questo periodo ha dovuto districarsi tra non poche vicende complesse.

Nelle ultime settimane, ha tenuto banco soprattutto la vicenda Clostebol, con la positività per contaminazione per la quale è stato assolto, non incorrendo in alcuna squalifica. Una decisione che però ha fatto discutere e che da diversi tennisti ed ex tennisti è stata fortemente stigmatizzata, per la disparità di trattamento rispetto ad altri casi simili.

Uno di coloro che è andato maggiormente all’attacco dell’azzurro è stato Nick Kyrgios. L’australiano da sempre è noto per non avere peli sulla lingua, per i suoi atteggiamenti sui generis e per le sue intemerate verbali. Una serie di uscite che hanno riguardato persino la fidanzata di Sinner, Anna Kalinskaya, rappresentando una brutta caduta di stile da parte sua. Ma Kyrgios non ha finito di riservare stoccate polemiche.

Sinner e non solo, Kyrgios l’ha fatto ancora: altra bordata dell’australiano

Questa volta, il finalista di Wimbledon 2022 ha scomodato addirittura i ‘Big Three’, vale a dire Djokovic, Nadal e Federer. Tornando sul fatto di averli battuti tutti e tre al primo match contro di loro.

Occasioni in cui Kyrgios ha dimostrato il suo notevole talento, mai continuo per i noti problemi extra campo e non solo. Dall’australiano, una frecciata ai tre tennisti che hanno dominato la scena negli ultimi vent’anni: “Non credo che avessero mai pensato di poter perdere contro di me – ha dichiarato al podcast ‘Tennis Insider Club’ – Penso che si guardino indietro e pensino a come abbiano fatto, dato che oltretutto a inizio carriera non ero molto professionale e non mi dedicavo molto al tennis”. Una ennesima uscita discutibile da parte del 29enne di Canberra che di sicuro non gli attirerà altre simpatie.