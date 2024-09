Tadej Pogacar sconvolge tutti, il gesto in pubblico fa il giro del mondo

Tadej Pogacar è il fuoriclasse più importante del mondo del ciclismo in questo momento e non perde occasione per dimostrarlo

Il fenomeno sloveno ha pubblicato sui propri social un’immagine che ha fatto il giro del mondo e che ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Pogacar è in grado di fare cose davvero uniche, anche in allenamento.

Quando parliamo di ciclismo in questo periodo non possiamo non far riferimento ad un campione come Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno è riuscito nell’impresa di vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno, il 2024, cosa che non succedeva dai tempi dell’indimenticabile Marco Pantani, nel 1998. Una doppietta che lo ha consacrato ai massimi livelli delle due ruote e che oggi lo pone un livello sopra il suo acerrimo rivale, il danese Jonas Vingegaard. I due si sono spartiti la Grand Boucle negli ultimi quattro anni e stanno mettendo in scena un duello che piace moltissimo agli appassionati.

Pogacar sembra aver cambiato marcia e a quasi 26 anni (li compirà il 21 settembre) è entrato nella sua piena maturità ciclistica. Dopo aver realizzato questa doppia impresa, lo sloveno si è preso una lunga pausa estiva. Il suo rientro in competizione è avvenuto la scorsa settimana, nel Gp Quebec di Ciclismo. Non ha vinto ma si è dovuto accontentare del settimo posto. Prima di spostarsi in Canada, però, aveva stupito tutti con un allenamento davvero pazzesco.

Pogacar stupisce tutti anche in allenamento: i suoi numeri sono roba da urlo

Pogacar è solito postare sui propri canali social molte immagini e dati dei suoi allenamenti, tanto da impressionare i suoi fan. I numeri dell’ultimo test prima di partire per il Quebec sono stati davvero pazzeschi, roba da far impallidire chiunque. Nonostante si trattasse di un allenamento, per l’appunto, Tadej ha mostrato una forza pazzesca.

Il campione della UAE Emirates si è concesso un giro di 240 chilometri per le strade di Monaco e dintorni. La distanza è stata coperta in 6 ore e 20 minuti, con una media di 37,9 km/h (usando anche la scia di una Vespa). La cosa mostruosa è rappresentata dalla sua FTP, ovvero la potenza di soglia funzionale, che come gli esperti sanno mostra in watt la potenza massima che si può esprimere per la durata di un’ora.

Pogacar ha fatto segnare qualcosa come 415 watt, roba da scooter. E pensare che veniva da un lungo periodo di inattività.