Addio a Totò Schillaci: il bomber delle Notti Magiche se ne va a 59 anni

Il calcio italiano è in lutto: è mancato Totò Schillaci, ex attaccante di Juventus, Inter e Nazionale Italiana. Schillaci era malato di tumore al colon. Era nato a Palermo il 1° dicembre 1964 e si era sposato due volte, con Rita e Barbara: lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole. Se ne va a 59 anni.

Nell’immaginario collettivo indimenticabile il Mondiale vissuto da protagonista nel 1990, quello delle Notti Magiche che lo hanno reso icona indiscutibile di quella manifestazione iridata che fece emozionare il Paese. Nella stagione 1989/90 con la maglia della Juventus realizzò 15 reti in 30 presenze, convincendo Azeglio Vicini a chiamarlo ed a renderlo eroe del tutto inatteso di quelle serate che videro l’Italia arrivare fino al terzo posto (l’Argentina ebbe la meglio in semifinale ai calci di rigore spegnendo il sogno della vittoria finale). In carriera Schillaci era partito a giocare dall’Amat Palermo, per poi andare al Messina. Ha chiuso poi il suo percorso al club giapponese del Jubilo Iwata.