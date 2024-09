Clamoroso Roma: ufficiale l’esonero di De Rossi

Se ne parlava già da giorni, dopo un altro pareggio ottenuto contro il Genoa, ma l’eventualità di vedere Daniele De Rossi esonerato già alla quarta giornata pareva comunque una ipotesi che avrebbe avuto del clamoroso.

È arrivata ora invece l’ufficialità della notizia. Ecco il comunicato apparso sul sito del club: “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio.

A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.