“Forza Alex”: annuncio drammatico su Zanardi

Il messaggio per Alex Zanardi è davvero commovente: è arrivato proprio in un giorno doloroso per l’ex pilota

Una carriera straordinaria, fatta di ostacoli apparentemente insormontabili superati con determinazione, coraggio e caparbietà. Sono passati esattamente 23 anni da quel tragico incidente che quasi uccise Alex Zanardi. Un pomeriggio di grande dolore nel quale l’ormai ex pilota perse tantissimo.

Campionato Cart, l’impegno in Germania e l’impatto devastante in pista che vide la vettura di Zanardi spezzarsi a metà. I soccorsi furono immediati ma i medici per salvare la vita ad Alex non poterono non amputargli gli arti inferiori. Buio totale, la fine di tutto. Ed invece no, perché il carattere di Zanardi è speciale, un uomo – prima che uno sportivo appassionato – decisamente caparbio e testardo. E così ritornò alla grande, divenne uno dei campioni paralimpici più vincenti di quegli anni. In handbike Alex conquistò 4 medaglie d’oro e 2 d’argento, durante le Paralimpiadi di scena a Londra nel 2012 e Rio de Janeiro nel 2016.

Sembrava tutto superato, pareva essersi presentata una nuova brillantissima esistenza e carriera agli occhi dell’atleta bolognese. Ma la gioia durò solo qualche anno. Il 19 giugno 2020 Zanardi, che si stava allenando in Toscana tra le strade di Pienza, finì con la sua handbike per impattare con un camion.

Zanardi da brividi: il messaggio sul ritorno

Un incidente mostruoso, nato da una fatale distrazione, che portò Zanardi a subire tantissimi interventi e a rimanere oltre sei mesi in coma farmacologico. Di tempo, da allora, ne è passato e i suoi fan ancora si chiedono come stia veramente. Il mondo social non ha mai dimenticato un leone come Zanardi e mai lo farà.

Al punto che a cadenza giornaliera i suoi tifosi lanciano appelli, messaggi, parole di enorme affetto nei confronti di uno sportivo che ancora oggi rappresenta un meraviglioso esempio di vita per i più giovani. Durante la Paralimpiadi di Parigi in tanti hanno pensato a lui_ Ana Maria Vitelaru (medaglia di bronzo) in primis molto legata ad Alex che qualche anno fa le regalò proprio la sua handbike.

C’è anche chi si aggrappa ai ricordi del passato, nella speranza di un suo ritorno, di una sua ripresa. Ad oltre quattro anni dall’ultimo devastante incidente, però, notizie su Zanardi scarseggiano. E così ci si unisce nell’affetto nei confronti di un grande uomo, di un grande pilota. Il messaggio apparso su ‘X’ qualche ora fa traccia una linea, in ricordo dell’evento chiave che cambiò per sempre la vita di Alex Zanardi.

Oggi ricorre l’anniversario anche l’anniversario dell’incidente di Alex Zanardi al Lausitzring nel 2001 (giorno in cui sopravvisse alla morte). Sfrutto l’occasione per mandare un grande FORZA ad Alex, sperando di rivederlo commentare le gare con noi il prima possibile. https://t.co/kcOUTXkZQE pic.twitter.com/jNY3SMp1Ov — SamuCapi#SV5🌈🍉 – Saw TS MilanN2 & WEC Spa6H 2024 (@Samu64_SV5) September 15, 2024

“Oggi ricorre l’anniversario dell’incidente di Alex Zanardi al Lausitzring nel 2001, giorno in cui sopravvisse alla morte. Sfrutto l’occasione per mandare un grande forza ad Alex, sperando di rivederlo commentare le gare con noi il prima possibile”. Un messaggio di amore e speranza, a 23 anni dalla prima tragedia che colpì Zanardi, oggi più di allora nel cuore di milioni di persone.