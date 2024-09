Leclerc ha stupito tutti: tifosi a bocca aperta

I tanti tifosi di Charles Leclerc non si aspettavano proprio potesse succedere: il ferrarista ha di nuovo spiazzato tutti

Nel Gran Premio di Baku è arrivato il quarto podio consecutivo per Charles Leclerc dopo i due terzi posti in Belgio e in Olanda e lo straordinario successo di Monza. Il ferrarista ha concluso la sua gara in seconda posizione dopo aver battagliato a lungo con Oscar Piastri per la vittoria: un ottimo risultato che consente al monegasco di ridurre ulteriormente il suo divario dal leader del Mondiale, Max Verstappen, ora sceso a 78 punti quando mancano 7 GP alla fine (più 3 Gare Sprint).

Tuttavia in tanti hanno potuto notare un Leclerc non così soddisfatto della seconda posizione. Ancora una volta partire davanti a tutti non è stato sufficiente per salire sul gradino più alto del podio sulla pista azera: per la quarta volta Leclerc non ha trionfato a Baku dopo aver centrato la pole. Un successo avrebbe certamente dato ancora più spinta al pilota di Monte Carlo e alla Ferrari per continuare a sperare in una rimonta sia in classifica piloti che in quella costruttori.

Clamoroso Leclerc: da non credere, lo ha fatto davvero

Nonostante ciò gli appassionati di automobilismo si sono comunque divertiti nel vedere la sfida tra Leclerc e Piastri, caratterizzata dai continui attacchi del ferrarista all’australiano della McLaren dopo che Piastri era riuscito a sorpassare il rivale. Nel post gara, poco prima della cerimonia di premiazione, i due piloti hanno dato vita a una divertente conversazione affrontando proprio i momenti salienti della loro battaglia.

Leclerc ammette che il sorpasso di Piastri è stato super: “Adesso vedrai il suo sorpasso, è davvero bello“, dice il ferrarista a George Russell, giunto terzo con la sua Mercedes. L’australiano spiega poi che in un primo momento pensava ci fosse un 50% di possibilità di non fare la curva, mentre Leclerc rivela di aver pensato di lasciarlo passare, prendere il DRS e provare il controsorpasso.

“Ma non è mai successo“, aggiunge il 26enne, ricevendo la replica di Piastri: “Ci sono stati dieci giri in cui pensavo sarebbe successo“. Infine entrambi scoppiano a ridere guardando le immagini della doppia derapata – sia di Leclerc che di Piastri – all’ultima curva. Un clima sereno e disteso tra piloti che continuano a dare spettacolo, mostrando di avere enormi qualità non solo in pista.