“Nadal pronto al ritiro”: lacrime tra i tifosi

“Rafa Nadal è pronto per il ritiro”: arriva l’annuncio che lascia tutti i tifosi senza parole. Ecco cosa sta accadendo

Rafa Nadal, un campione leggendario nella storia del Tennis. Insieme a Roger Federer ha dato vita ad un duopolio che ha appassionato i fan di questo sport per oltre una decade e con Djokovic le battaglie non sono stato da meno, anzi.

Re della terra rossa, Nadal ha un palmarès davvero importante. Ben 22 vittorie nelle 30 finali disputate del Grande Slam che lo collocano in seconda posizione in termini di trofei vinti alle spalle di Djokovic. Il Roland Garros è stato negli anni un qualcosa di sua esclusiva proprietà: 14 vittorie e record assoluto ai quali ha aggiunto 4 US Open, due Wimbledon ed altrettanti Australian Open. Li ha vinti tutti i Major, come solo Djokovic, Federer, Emerson e Rod Laver.

Oltre ai 22 Slam ha vinto anche 36 Masters 1000, l’oro olimpico a Pechino, 23 Atp 500, 10 Atp 250, 5 Coppe Davis, ha in bacheca anche due Laver Cup e l’oro olimpico nel doppio a Rio 2016. Numero uno del mondo per 209 settimane, il classe ’86 a 38 anni suonati è però sempre più vicino al ritiro.

Nadal si ritira ? La previsione della collega

I problemi fisici che l’hanno tormentato per tutta la carriera sono ora sempre più frequenti, tali da non renderlo più competitivo come un tempo. E dopo il ritiro dalla Laver Cup, sono cresciuti i punti interrogativi riguardanti il suo proseguimento nel tennis.

Ci ha pensato David Ferrer, suo ex collega e capitano della Spagna in Coppa Davis, a riaccendere la fiammella della speranza tra i tifosi, rivelando come il maiorchino potrebbe essere disponibile per la Final Eight di Malaga. Una possibilità tutt’altro da escludere, anche perché già alle Olimpiadi parigine difese i colori della sua Spagna con Alcaraz nel doppio oltre che disputando il torneo singolare.

Il periodo di pausa che si è preso dopo i Giochi potrebbe indurre a pensare come Nadal stia preparando i prossimi impegni. Di tutt’altro avviso Garbine Muguruza, ex tennista iberica che lo scorso aprile ha annunciato il suo ritiro. “Rafa è pronto per il ritiro – ha sottolineato – lo sono la sua mente ed il suo corpo“. La Muguruza ha poi aggiunto come sia arrivato il momento di godersi il figlio: “Lo vedo sorridere in continuazione quando è con lui e penso il perché giochi ancora avendo dato tutto al tennis. Si goda Maiorca“.