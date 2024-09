Il mercato degli svincolati no stop: Martial all’AEK Atene, Perisic al PSV e Klaassen all’Ajax

Il calciomercato degli svincolati continua a regalare colpi importanti dopo lo sbarco di Adrien Rabiot all’Olympique Marsiglia e la firma di Memphis Depay con il Corinthians. Nell’ultimo giorno e mezzo sono stati ufficializzati altre tre colpi a parametro zero con l’ex United Anthony Martial che si è legato all’AEK Atene mentre gli ex interisti Ivan Perisic e Davy Klaassen hanno firmato rispettivamente per PSV e Ajax, con il centrocampista olandese tornato nuovamente ai Lancieri dopo l’esperienza in nerazzurro.

MARTIAL – Nella giornata di ieri l’AEK Atene ha annunciato l’arrivo di Anthony Martial svincolatosi dopo l’ultima esperienza con il Manchester United: l’attaccante francese ha firmato un triennale fino a giugno 2027: con i Red Devils ha collezionato 317 presenze impreziosite da 90 gol.

PERISIC – Dopo la sconfitta all’esordio in Champions League contro la Juventus, il Psv si è assicurato le prestazioni di Ivan Perisic, esterno croato classe ’89, dopo la risoluzione consensuale con l’Hajduk Spalato. L’esterno 35enne ha firmato un contratto fino all’estate del 2025

KLAASSEN – L’Ajax ha raggiunto un accordo con Davy Klaassen per il suo ritorno in Olanda. Il centrocampista svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Inter con cui ha vinto una Supercoppa Italiana e uno Scudetto ha firmato un contratto con decorrenza immediata fino al 30 giugno 2025.