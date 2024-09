Jannik Sinner, tutto stravolto: le immagini sono inequivocabili

Cambia tutto per Jannik Sinner in questo periodo della stagione. Il numero uno al mondo ha svelato la sua rivoluzione interna

Momento di grande rivalsa per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, attualmente numero uno al mondo grazie ai suoi risultati eccellenti stagionali, si sta risollevando dopo un periodo non proprio idilliaco. La vittoria degli US Open delle scorse settimane ha rilanciato la sua immagine permettendogli di allungare la permanenza alla prima posizione nell’ATP maschile.

Sinner infatti nei mesi precedenti non aveva dato grossi segnali. Prima i flop nei due tornei del grande slam più iconici, ovvero Wimbledon e Roland Garros, poi la mancata partecipazione ai giochi olimpici di Parigi 2024, manifestazione alla quale avrebbe voluto partecipare molto volentieri. Ma soprattutto lo scoppio del caso doping, con l’indiscrezione sulla positività di Sinner al Clostebol, una sostanza anabolizzante proibita agli atleti agonisti.

Jannik ha disputato diversi tornei con questa spada di damocle in testa, anche se la Federazione gli ha subito riconosciuto la mancanza di responsabilità primarie. Tutta colpa di una pomata che però conteneva una piccolissima percentuale di Clostebol. Per via di questa storia poco positiva, Jannik ha deciso di allontanare dal suo staff due figure centrali: il preparatore atletico Umberto Ferrara ed il fisioterapista Giacomo Naldi.

Sinner, nuovo innesto a sorpresa nel suo staff

Inevitabile che Jannik Sinner, in vista dei prossimi impegni sportivi ed internazionali, trovasse un nuovo preparatore da inserire all’interno del proprio team personale. L’ultimo indizio social ha chiarito la scelta del tennista italiano, il quale ha puntato su un proprio connazionale per gestire la propria preparazione atletico-muscolare.

Sinner è stato immortalato assieme a Marco Panichi, ex preparatore di Novak Djokovic. Di ritorno a Montecarlo per riprendere gli allenamenti, l’azzurro ha iniziato a collaborare con quest’uomo di grande esperienza, che dunque entra a far parte del suo staff in maniera ufficiale, andando a sostituire Ferrara.

Panichi, accostato nelle scorse settimane al giovanissimo cinese Juncheng Shang, ha accolto la chiamata e accettato questa intrigante sfida, ovvero lavorare al fianco di uno dei campioni più talentuosi del tennis attuale. Classe ’64, nativo di Roma, Panichi ha già lavorato con altri tennisti italiani come Simone Bolelli e Fabio Fognini.

La sua esperienza più rilevante è quella al fianco di Djokovic, con cui ha collaborato fino a sei mesi fa, quando il fuoriclasse serbo ha deciso di rivoluzionare tutto il suo team di allenatori e preparatori.