Mazzata per Schumacher: “Mancanza di rispetto”

Ultimo periodo complicato per la famiglia di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo: sui social non mancano dichiarazioni a suo sostegno

La prossima Formula 1, con molta probabilità, non vedrà in griglia, per il terzo anno consecutivo, il figlio di Michael Schumacher, Mick. Finora infatti nessuna scuderia si è fatta avanti, né i rumors che lo vedevano protagonista si sono concretizzati come sperato dalla sua famiglia.

Mick Schumacher rimane a tutti gli effetti un buon pilota, che forse ha avuto la sfortuna di ereditare un cognome pesante e che necessariamente ha caricato di aspettative lui e la sua famiglia. In questa stagione, oramai quasi agli sgoccioli, sta correndo nel campionato mondiale Endurance (Wec) con la casacca Alpine. Recentemente, proprio a seguito del ritorno sul podio in Giappone, semplici tifosi e addetti ai lavori si sono chiesti il motivo per il quale un pilota del suo livello non sia riuscito a conquistare il posto che gli spetta in F1.

Mick Schumacher, tifosi si schierano con il pilota Alpine: “Mancanza di rispetto dalla Fia”

Durante questa stagione sta svolgendo anche il ruolo di pilota di riserva della Mercedes, scuderia che lo ha sempre supportato ma che non gli ha mai dato l’opportunità di scendere in pista. Mesi fa si era parlato di un possibile approdo a Brackley al posto di Hamilton (diretto alla Ferrari), ma le speranze del secondogenito di casa Schumacher si sono infrante appena si è fatto avanti il nome di Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

Quale sarà il suo futuro? Poco probabile un ritorno in F1, la cui ultima apparizione è datata 2022 (alla guida della Haas), più scontata una conferma nel roster della Mercedes sempre nel ruolo di pilota di riserva, a meno che voglia ripetere l’esperienza nel mondiale Endurance. Ma i tifosi sono dalla sua parte e sui social “attaccano” simbolicamente la federazione per il trattamento che sta ricevendo. “La mancanza di rispetto da parte della FIA e della F1 nei confronti dell’eredità di Michael Schumacher è irreale”, scrive un utente su X (ex Twitter).

L’utente ha quindi aggiunto: “Come possono chiudere un occhio sul futuro di suo figlio Mick? È come se avessero dimenticato cosa Schumacher Sr. ha fatto per lo sport. Incredibile”.

Con addosso i colori di Alpine quest’anno qualche soddisfazione tuttavia se l’é tolta: nell’ultimo appuntamento del Wec, la 6 ore di Fuji, assieme ai suoi compagni Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere, ha portato la scuderia francese al terzo posto, un podio che al tedesco mancava da una vita. Infatti era dal 2020 che il figlio di Michael non raggiungeva un podio di un certo calibro: l’ultimo successo risaliva alla Sprint Race di Sochi (Russia) del Mondiale di Formula 2. Una vita fa. I tifosi intanto invocano un suo ritorno.