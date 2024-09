Sinner commuove i tifosi: lo ha fatto davvero

Jannik Sinner colpisce tutti per la sua grande umanità: gesti semplici che valgono oro. Ecco cosa è successo durante la Coppa Davis

Oltre a essere un tennista di fama mondiale, Jannik Sinner è un grande appassionato di tutto ciò che riguarda questo magnifico sport. E quando può, abbandona i panni del predestinato per indossare quelli del tifoso. Anche in quel caso non fa mai mancare il suo supporto ai compagni. Lo ha dimostrato sempre, ogniqualvolta ne ha avuto la possibilità.

Il numero uno azzurro, fresco vincitore del suo secondo Grande Slam, non ha voluto mancare agli appuntamenti di Bologna delle prime fasi della Coppa Davis, competizione di altissimo livello che ha alzato al cielo l’anno scorso, in quel magico 2023 segnato da tanti successo personali.

Durante la recente sfida contro l’Olanda, in modo particolare, ha indossato sul serio i panni del tifoso: dalla panchina ha supportato tutti dimostrando un attaccamento particolare alla maglia azzurra. Un atteggiamento questo che non può non essere notato, come ha recentemente ricordato Adriano Panatta, ex tennista di alto profilo e vincitore della celebre Coppa nel lontano 1976.

Panatta su Sinner: “Ha supportato tutti non prendendosi la scena”

A dirla tutta Jannik è sempre stato così: non appariscente, timido e riservato. Potrebbe benissimo prendersi la scena in ogni torneo a cui prende parte, ma non lo fa perché sa benissimo che questo atteggiamento non porta a nulla. Panatta, durante il suo intervento al programma della Rai ‘Domenica Sportiva’, ci ha tenuto a sottolineare questo modo di fare che rende l’altoatesino il campione assoluto che è.

Quando gioca poi la Nazionale azzurra, il discorso si fa diverso: Sinner a Bologna ha dimostrato di essere in campo anche quando era in panchina, incitando Berrettini e compagni ha dato prova di voler vincere di nuovo questa competizione di altissima fascia.

Secondo Panatta, questi gesti rendono Jannik sempre più campione di gentilezza e sportività: “Ha sostenuto i compagni senza prendersi la scena, ha dato un esempio a tutti“. Sulle qualità umane del tennista altoatesino, l’ex vincitore di un Grande Slam non ha grossi dubbi: “Si è comportato come si deve, specialmente quando ha sostenuto Berrettini in campo. Loro due sanno come aiutarsi a vicenda“.

Sinner a Malaga cercherà di onorare al meglio le aspettative di Filippo Volandri, capitano della nazionale di tennis: assieme a Matteo Berrettini e (forse) Lorenzo Musetti vorrà trascinare gli azzurri verso un nuovo successo.