Verona-Torino 2-3: i granata volano in vetta

Vince 3-2 il Torino contro il Verona e vola momentaneamente in solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Granata che la sbloccano con Sanabria e la chiudono con Zapata e Che Adams. Inutili le reti scaligere di Kastanos e Mosquera.

Verona-Torino, le ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Kastanos, Sarr; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Sosa; Sanabria, Duvan Zapata. Allenatore: Vanoli.

La partita

Gara che si sblocca già all’undicesimo.Giocata in verticale di Masina, tacco di Zapata con una leggera deviazione di Magnani e via libera per Sanabria, che sfugge a Coppola e non sbaglia a tu per tu con Montipò. Tre minuti e il Verona pareggia. Lazovic da corner serve fuori area Kastanos, che lascia partire un bolide finito sotto l’incrocio. Una deviazione di testa di Maripan mette fuori causa Milinkovic-Savic. Al 20′ la svolta della gara. Dawidowicz viene espulso e causa rigore per il Toro. Sugli sviluppi del corner, il difensore si fa cacciare per una sbracciata ai danni di Sanabria che porta al rosso diretto e al tiro dagli 11 metri in favore dei granata. Dal dischetto lo stesso Sanabria sbaglia calciando sul palo. Sulla respinta l’attaccante segna ma la rete viene giustamente annullata. Il Toro non molla e al 34′ raddoppia. Lazaro si propone sulla destra, evita Frese e mette in mezzo per Zapata che vince il duello aereo con Magnani e di testa infila Montipò. A 10 dal termine è poi Che Adams a chiuderla. Passaggio rischioso di Coppola per Magnani, che si fa rubare palla da Adams abile poi a trafiggere Montipò. Al 94′ Mosquera segna ma non basta. Belayhane recupera su Masina e serve l’attaccante che segna ma finisce 2-3. Vince il Toro ora primo in classifica.