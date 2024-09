“È il momento di ritirarmi”, addio nello sport: dice basta a soli 36 anni

Annuncio improvviso del giocatore che ha deciso di lasciare il mondo dello sport a 36 anni: i tifosi sono senza parole

A 36 anni, il cestista ha deciso di dire addio allo sport che ha sempre amato annunciando il ritiro e lasciando increduli tutti i suoi tifosi.

Nel mondo della pallacanestro da ben 14 anni fatti di gioie e dolori, vittorie e sconfitte, per Tyler Cain è arrivato il momento del ritiro. Ad annunciarlo è stato lo stesso cestista nativo di Rochester tramite i suoi profili social, lasciando i tifosi increduli per questa decisione improvvisa, ma maturata dopo una lunga riflessione.

Cain era molto amato come giocatore soprattutto in Italia a Varese dove ha trascorso due stagioni ricche di soddisfazioni in maglia biancorossa dal 2017 al 2019. Nei suoi 14 anni come giocatore di basket professionista, Cain ha militato ben 8 anni nel nostro paese e a portarlo nello Stivale fu la Pallacanestro Forlì nella stagione 2013-2014 dopo aver trascorso i suoi primi anni da pro nel VEF Riga.

Conosciuto per la sua leadership ed il suo carisma, il cestista americano ha lasciato un segno indelebile ovunque è andato e il suo ritiro non può non essere un colpo al cuore per gli appassionati di questo sport.

Basket, Cain annuncia il ritiro: il cestista dice stop a 36 anni

Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni per Tyler Cain che verrà ricordato per sempre dalle squadre in cui ha giocato dove ha lasciato una traccia di sé. Via social, il cestista statunitense ci ha tenuto ad informare tutti della sua decisione, ringraziando ogni singola persona incontrata sul suo cammino dai suoi compagni di squadra, agli allenatori, passando per gli staff tecnici con i quali ha lavorato fino ai tantissimi tifosi che lo hanno sostenuto.

In particolare, Cain ha voluto dire grazie ai tifosi per il sostegno e la passione che hanno mostrato nei suoi confronti, permettendogli di rendere sempre al massimo. Parole di ringraziamento anche per i suoi agenti che gli hanno permesso di fare questo lungo viaggio durato ben 14 anni.

L’annuncio del ritiro pubblicato via social ha scatenato tantissime reazioni e tantissimi sono stati i messaggi per Cain, travolto dall’affetto dei tifosi, soprattutto quelli del Varese che non lo dimenticheranno mai per l’impegno e la passione messe in maglia biancorossa. Dopotutto parliamo di un giocatore che, ovunque è andato, ha sempre dato tutto e per questo verrà ricordato con affetto per quanto dato a questo sport.