Lorenzo Musetti fuori, i suoi tifosi quasi non ci credono: cos’è successo

Lorenzo Musetti, lasciato a riposo da Capitan Volandri per le sfide di Bologna, potrebbe essere escluso in vista di Malaga

Pur avendo rinunciato, per le partite contro Brasile, Belgio ed Olanda, ai due giocatori col ranking migliore, l’Italia di Filippo Volandri ha brillantemente superato l’esame di Bologna accedendo alle Finals di Malaga, dove sarà chiamata a difendere l’Insalatiera conquistata nello scorso novembre, da prima del girone.

Le imprese di Matteo Berrettini, capace di vincere tre match su tre, di Matteo Arnaldi e di Flavio Cobolli, sconfitto all’esordio ma poi vittorioso contro Tallon Griekspoor nella sfida alla formazione oranje, nonché l’affermazione del doppio formato da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori contro il Belgio hanno regalato agli Azzurri il meritato primato nel raggruppamento.

Mai come in questo periodo storico, Volandri non ha che l’imbarazzo della scelta in vista dell’atto finale sul veloce cemento indoor della splendida città andalusa. Non appena l’Italia ha staccato il pass per la Final Eight è subito iniziato il toto-formazione in vista della prima sfida, quella che vedrà i detentori del titolo affrontare la temibile Argentina di Baez, Cerundolo ed Etcheverry, tanto per citare i soli singolaristi candidati a scendere in campo.

Logica vorrebbe, classifica alla mano, che Jannik Sinner – numero uno del ranking – e Lorenzo Musetti – medaglia di bronzo a Parigi 2024 e numero 20 del mondo – siano i due titolari nell’incrocio coi sudamericani, ma il dibattito è aperto.

Italia-Argentina, Panatta dice la sua: Musetti finisce fuori

Intervenuto nello spazio dedicato al tennis nello storico programma della ‘Domenica Sportiva’ su Rai 1, Adriano Panatta ha espresso le sue preferenze in vista dell’impegno di novembre. La leggenda del tennis azzurro ha sorpreso tutti indicando, dall’alto della sua esperienza, chi potrebbe rendere al meglio per prevalere sull’ostica compagine albiceleste.

“Sinner è un ragazzo come si deve ed è stato importante che fosse lì in panchina specialmente quando ha giocato Berrettini. Loro due si conoscono bene, sono cresciuti insieme e sanno come aiutarsi l’uno con l’altro“, ha esordito l’eroe degli Internazionali d’Italia nel 1976.

“A Malaga si giocherà sul veloce, e io direi che il numero uno sarà ovviamente Sinner e Berrettini numero due. È vero, tornerà Musetti, ma io punterei su Jannik e Matteo. E sul doppio collaudato che abbiamo con Bolelli e Vavassori”, ha concluso Panatta.

Premettendo che ogni esclusione sarebbe dolorosa considerando l’abbondante materiale tecnico, e di alto livello, a disposizione di Volandri, la scelta di Panatta è stata un duro colpo per i fans di ‘Muso’, reduce dalla stagione forse migliore della sua carriera.