Mazzata per Rossi: “Nella trappola di Marquez”

Arriva una pesante mazzata per Valentino Rossi e per il suo personalissimo duello a distanza con Marc Marquez, ancora vivo dopo anni

Il pilota spagnolo e il campione di Tavullia non si sono mai chiariti per gli avvenimenti del 2015 e a distanza di un decennio c’è ancora freddezza per quanto accaduto a Sepang. Per una volta, però, c’è chi se la prende con Rossi.

Marquez è tornato ad essere un pilota competitivo in MotoGP, come dimostrato nelle ultime gare, in sella alla sua Ducati del Team Gresini. La promozione nel box Factory di Borgo Panigale per il 2025 è un attestato di stima incredibile per il fenomeno di Cervera, sempre alla ricerca di quel benedetto nono titolo mondiale. Inevitabile pensare al record di Valentino Rossi e alla possibilità di appaiarlo nella classifica all time. Al di là delle dichiarazioni di facciata la sfida tra i due non si è mai sopita e anzi è tornata in auge con le ultime dichiarazioni del “Dottore”. All’interno del podcast ‘Mig Babol,’ gestito dal suo amico e collega Andrea Migno, Vale ha ripercorso le tappe della controversa stagione 2015.

Per lui sarebbe stata l’opportunità di chiudere in bellezza la carriera, con il titolo numero 10, una doppia cifra superata solo dall’immenso Giacomo Agostini. Purtroppo a Sepang il sogno si è infranto, anche e soprattutto per colpe attribuite a Marc Marquez. La sua intromissione nella lotta con Jorge Lorenzo ha portato ad una situazione limite, mai del tutto digerita.

Botta e risposta tra Valentino Rossi e Maio Meregalli: “Troppo ingenuo nel cadere nella trappola di Marquez”

Parlando degli accadimenti di 10 anni fa, Rossi ha tirato in ballo anche il Team Director di Yamaha, ovvero Maio Meregalli. Secondo Il Dottore l’atteggiamento di Meregalli all’epoca fu troppo “soft“, non facendo abbastanza per difendere le sue ragioni.

Intervistato recentemente dai colleghi di ‘FormulaPassion.it’, Meregalli ha risposto al suo ex pilota con un’osservazione piuttosto pungente. Il numero uno di Yamaha ha ritenuto Valentino troppo “ingenuo” nel cadere nella trappola di Marquez: “Col sennò di poi, se devo aggiungere qualcosa, potrei dire che alla fine è caduto nella trappola di Marquez“,

“In quei frangenti per me c’è modo e modo di comportarsi e se vai ad attaccare in Race Direction non penso che puoi ottenere qualcosa. Ognuno ha il proprio modo di fare”. Evidentemente per il #46 il modo di fare di Meregalli non fu di certo abbastanza per un caso limite come quello.