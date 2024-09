Ultim’ora Schumacher: impensabile vederlo così

Michael Schumacher è sempre nel cuore di tutti gli appassionati di Formula 1 e vederlo così non può che strappare un grande sorriso

Michael Schumacher ha segnato tappe indelebili della storia della Ferrari e ha riscritto il libro dei record della scuderia di Maranello. Una storia di vittorie quella dell’indimenticato campione tedesco, alcune delle quali celebrate in modo “indimenticabile”.

In questa Formula 1 sempre più votata allo spettacolo un pilota come Michael Schumacher sarebbe andato a nozze. Non per la sua espansività davanti alle telecamere, anzi, ma per la capacità di trasmettere emozioni allo stato puro ogni volta che si metteva alla guida. Risultati straordinari che lo hanno consacrato nella storia del Motorsport e reso uno dei piloti più titolati e forti di sempre.

La sua lunga battaglia dopo l’incidente di Meribel non è ancora terminata e, nonostante le difficoltà della riabilitazione, prosegue. L’affetto della moglie Corinna e dei figli non è mai mancato, così come la sua determinazione, identica a quella che aveva in pista.

Schumacher e Barrichello sul podio di Sepang: una foto indimenticabile

Con la Ferrari si è tolto grandi soddisfazioni Michael, anche se l’inizio dell’avventura non è stato così semplice. Quattro anni di tentativi prima di festeggiare il primo titolo mondiale nel 2000. In realtà l’anno precedente, grazie al suo apporto, era arrivato già quello Costruttori, con Irvine che ha sfiorato quello piloti.

Uno dei siparietti più belli di quegli anni in Ferrari del pilota tedesco risale proprio all’edizione del Mondiale 2000, in particolare al GP della Malesia. Michael Schumacher e il suo nuovo (all’epoca) compagno di squadra, Rubens Barrichello, che festeggiano sul podio con le parrucche rosse.

La gara in Malesia chiudeva il calendario del 2000 e due settimane prima il tedesco aveva riportato il titolo a Maranello dopo un digiuno di 21 anni. A Sepang è arrivato anche quello Costruttori e la festa fu veramente completa. Sul podio i due piloti della Ferrari festeggiarono, assieme a Ross Brawn, con dei capelli finti rosso fuoco. Una gioia incontenibile che ha anticipato il dominio che durerà incontrastato fino al 2004. Uno Schumacher sorridente e felice che un utente su X ha voluto ricordare con un magnifico post e questa straordinaria foto.

Un segno del tempo che passa ma che non cancella le emozioni straordinarie vissute dal campione tedesco ormai oltre venti anni fa, in un’epoca irripetibile per la Rossa di Maranello.