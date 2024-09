Ultim’ora, si ritira a 21 anni un potenziale campione: tutto così assurdo!

La notizia è dell’ultim’ora, l’atleta potrebbe ritirasi a soli 21 anni: nessuno si aspettava questo inatteso colpo di scena

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che spiazza completamente il mondo dello sport. In particolar modo gli appassionati di basket che fanno ancora fatica a credere al suo possibile ritiro. Il cestista, infatti, a soli 21 anni sta seriamente pensando di mollare tutto. Una scelta che non può non sorprendere per le modalità con cui è arrivata.

La vicenda vede come protagonista AJ Griffin. Pochi giorni fa il suo (oramai ex) club, gli Atlanta Hawks, ha deciso di tagliare il nativo di Dallas. Anche se, a dire il vero, i colpi di scena non sono affatto finiti qui: a quanto pare il classe 2003 sta seriamente pensando di ritirarsi dal basket. Il tutto dopo che negli ultimi due anni era riuscito, finalmente, ad esordire in NBA.

Nella stagione 2021-22, dopo aver impressionato nei Duke Blue Devils (nella carriera liceale aveva subito importanti infortuni alle ginocchia), era stato adocchiato dagli osservatori degli Atlanta che deciso di portarlo in prima squadra. Con gli Hawks è sceso in campo in 92 occasioni realizzando ben 687 punti. La penultima è stata una grande annata per l’atleta con una media da 8.9 punti, 2.1 rimbalzi e 1.0 assist in 19.5 minuti a partita.

Basket shock, AJ Griffin pensa al ritiro: colpo di scena

Non si può dire lo stesso, invece, per quanto riguarda l’ultima di stagione dove è stato utilizzato pochissimo. Solamente 20 apparizioni con una media di 2.4 punti. La notizia del suo possibile ritiro dal basket giocato è stata annunciata dalla giornalista di “The Athletic“, Shams Charania.

Griffin era rientrato in una trade tra gli Hawks e gli Houston Rockets e pare abbia trovato con quest’ultimi un accordo per un “buyout” dal valore di 250mila dollari. In questo modo si è liberato da ogni vincolo contrattuale per la prossima stagione. Una rinuncia importante per il 21enne se si pensa che aveva un accordo di quasi 4 milioni di dollari per la stagione 2024-25.

Le voci di un possibile ritiro da parte del figlio d’arte (suo padre Adrian è stato ex giocatore di NBA ed anche allenatore dei Milwaukee Bucks) sono state confermate da più fonti. Fino a questo momento, però, non sono state rese note le motivazioni di questa sua scelta. Sul suo account Instagram non ha postato ancora nulla su questa vicenda.