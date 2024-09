Daniele Scardina, nuovo annuncio a più di un anno dal coma: fan increduli

Dopo i problemi di salute, l’ex pugile Daniele Scardina continua a far parlare di sé. L’annuncio è un retroscena risalente ai tempi della relazione con Diletta Leotta

Daniele Scardina è un ex pugile che ha avuto diverse soddisfazioni durante la sua carriera. Ha vinto un paio di titoli internazionali nella categoria dei supermedi, ed è stato sulla cresta dell’onda. Oggi ha 32 anni, ma non può più gareggiare a causa di gravi problemi di salute avuti nell’ultimo anno e mezzo. Il 28 febbraio del 2023, Daniele è stato colpito da un malore mentre si stava allenando nella palestra di Rozzano.

Una volta trasportato all’ospedale dello stesso comune, i medici hanno immediatamente capito la gravità della situazione ed hanno deciso di ricoverarlo. La prognosi è stata sciolta diversi giorni dopo e la riabilitazione di King Toretto è durata quasi dieci mesi. Il campione lombardo, infatti, ha avuto il permesso di uscire dall’ospedale soltanto nel dicembre del 2023. Scardina è inoltre molto famoso per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, ma anche per la sua relazione d’amore avuta in passato con Diletta Leotta.

Il fratello di Diletta Leotta: “Che errore con Scardina!”

Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno avuto una relazione alcuni anni fa, durata diversi mesi. I due sono stati paparazzati più volte nelle strade di Milano, ma la loro storia si è interrotta nel 2020. Ognuno ha preso la sua strada, oggi Diletta è sposata con Loris Karius, ex portiere del Liverpool, attualmente senza contratto. I due hanno avuto una figlia, Aria, e sembrano molto felici. Mirko Manola, fratello di Diletta Leotta, ha parlato a ‘Diva e Donna’, ricordando anche la relazione tra sua sorella ed il pugile di Rozzano.

Mirko e Diletta hanno cognomi diversi perché condividono soltanto la madre. Diletta, infatti, è nata dopo la separazione dei genitori di Mirko, ma i due fratellastri hanno un rapporto eccellente. In passato, alcune testate giornalistiche hanno avanzato l’idea che fosse proprio Mirko ad occuparsi degli interventi di chirurgia estetica della sorella, ma lui ha preferito non rispondere a questa domanda perché riguarda la sfera privata di Diletta.

Ecco cosa ha detto Mirko Manola su Daniele Scardina, con il quale ha avuto un buon rapporto, anche se non sono state sempre tutte rose e fiori: “Guardavo Daniele vedevo tanti tatuaggi, all’epoca aveva anche una cresta bionda. Pensavo non fosse adatto a stare accanto a Diletta, ma mi sbagliavo. Quando l’ho conosciuto meglio, ho capito immediatamente di aver commesso un errore”.

Un retroscena curioso sul primo impatto di Manola con Scardina che certifica come l’apparenza spesso inganni.