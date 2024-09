Genoa, il terribile infortunio di Malinovskyi e i tempi di recupero

Terribile infortunio occorso al centrocampista ucraino del Genoa durante il secondo tempo della sfida contro il Venezia. Ruslan Malinovskyi si è infortunato alla caviglia destra e ha lasciato il campo in barella.

PRIMO COMUNICATO DEL GENOA – Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante la partita di oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico

SECONDO COMUNICATO – Il giocatore Ruslan Malinovskyi è stato sottoposto in mattinata ad intervento chirurgico alla caviglia dx. L’intervento, eseguito dal Prof. Federico Santolini e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. Il giocatore sta bene e inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione presso le strutture del Club.

Non sono stati comunicati con esattezza gli esatti tempi di recupero con Malinovskyi che non tornerà in campo prima del 2025: da capire se l’ex Atalanta riuscirà a rientrare durante il girone di ritorno.