Marquez snobba Rossi: l’annuncio è devastante

Marc Marquez e Valentino Rossi non hanno mai ricucito il loro rapporto e ora arriva un altro botta e risposta che fa impazzire i tifosi

Il campione spagnolo e il nove volte iridato si sono punzecchiati a distanza, ancora una volta. Al Dottore non va ancora giù quanto successo nel 2015 a Sepang, mentre il pilota della Ducati sta cercando di sminuire e passare oltre.

Valentino Rossi e Marc Marquez, una sfida che supera i confini della pista. I due supercampioni della MotoGP hanno segnato un’era incredibile per le due ruote. C’è stata anche la fortuna di vederli a confronto, nonostante tra i due ci fossero ben 14 anni di differenza (del ’79 l’italiano, del ’93 lo spagnolo). Ovviamente Il Dottore non era nel suo prime quando ha gareggiato contro il fenomeno di Cervera, ma ha avuto l’occasione anche di batterlo sonoramente. Quel famoso campionato nel 2015 resta quindi un grande cruccio per Rossi, convinto di essersi meritato il decimo titolo. In quella stagione era sempre stato superiore alla Honda del rivale e la sfida per il campionato l’ha dovuta vivere con il compagno di box Jorge Lorenzo.

I fatti della Malesia sono stati riaffrontati durante il podcast Mig Babol, condotto dall’amico Andrea Migno, in cui Rossi ha definito il comportamento di Marquez in quel frangente come il “più sporco mai visto”. Queste voci sono ovviamente arrivate all’orecchio del rivale spagnolo che però ha preferito usare una tattica particolare in risposta.

Marc Marquez non risponde alle parole di Rossi: “Ho altro a cui pensare in questo momento”

Durante il week end di Misano, in cui la MotoGP è stata impegnata per la seconda volta nel giro di due settimane, si è parlato anche di questo e una domanda a Marquez non poteva mancare. I media presenti lo hanno incalzato sull’argomento per sapere quale fosse il suo punto di vista e se avesse avuto voglia di lanciare a suo volta un messaggio a Valentino Rossi.

“Ho ascoltato e visto l’intervista con Migno, ma in questo momento ho in testa cose molto più importanti. Non perdo tempo con le parole di un altro pilota”, ha spiegato il #93. Poi ha aggiunto: “Sono ancora in attività e partecipare a questi giochi è l’ultima cosa che mi interessa”.

Insomma il centauro del Team Gresini vuole restare concentrato su questo campionato e soprattutto sulla grande chance che avrà l’anno prossimo con la squadra Ducati Factory, al fianco di Bagnaia.