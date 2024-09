Primavera 1, 18 gol nei posticipi del lunedì

Gol e spettacolo tra Bologna e Cremonese finisce 4-4. Ospiti avanti dopo 5 minuti. Il timbro è di Gabbiani. Inizio da incubo per il Bologna al 12′ infatti è già 0-2 con l’ottimo inserimento di Ragnoli Galli. Reazione felsinea al 23′ il timbro in mischia è di Byar. Al 42′ è poi De Luca con un conclusione tanto folle quanto spettacolare a riportare il risultato in totale parità. Pronti via e al 5′ della ripresa è ancora Cremonese avanti. Il timbro questa volta è di Tosi. Copione identico al primo tempo con Gabbiani che dalla breve distanza al 53′ fa 2-4. Il Bologna non si arrende e la pareggia. Prima con il colpo di testa ravvicinato di Mangiameli e poi con il timbro dal dischetto a 5 dalla fine di Tommaso Ebone.

Primavera 1, Udinese-Atalanta e Genoa-Fiorentina

Continua poi la crisi dell’Udinese che perde 1-4 contro l’Atalanta. A sbloccarla dopo 13 minuti è ancora una volta Riccio. Che 4 minuti dopo si ripete, questa volta con una spettacolare punizione che vale il quinto gol in campionato. Al 26′ è poi Baldo con un tocco ravvicinato a siglare lo 0-3. 0-3 che diventa 0-4 in apertura di ripresa con uno spettacolare sinistro da fuori di Simonetto. Rete friulana firmata poi in mischia da Polvar al 56′. Vince poi 3-2 in rimonta il Genoa contro la Fiorentina. Gigliati avanti a sorpresa dopo 32′ minuti con il tocco ravvicinato di Braschi. Raddoppio che arriva poi al 56′ il timbro è di Capitan Ievoli. Da li solo Grifone. Che prima accorcia con l’incredibile autogol di Vannucchi. Poi la ribalta. Il 2-2 è firmato da Ghirardello con un preciso colpo di testa in inserimento. A 8 dalla fine è poi ancora lo stesso Ghirardello con un destro ravvicinato a cristallizzare il punteggio sul definitivo 3-2 per il Genoa…