Sinner scavalcato da Alcaraz: notizie terribili

Jannik Sinner al momento domina il ranking ATP, ma attenzione alla risalita di Carlos Alcaraz: gli scenari

Siamo entrati in questo 2024 ufficialmente in una nuova era per il tennis mondiale. Dopo il ventennio dominato dai ‘Big Three’, ora la scena se la prendono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vincitori due Slam a testa in quest’anno solare.

L’azzurro e lo spagnolo avevano già fatto vedere, di recente, di aver raggiunto un livello assoluto, ma adesso è arrivato per loro il momento della definitiva consacrazione. Siamo di fronte a un binomio che entusiasmerà gli appassionati negli anni a venire e che ha già offerto dei match assolutamente indimenticabili.

Il confronto a distanza è costante. In questo momento, il ranking ATP premia Sinner, scattato in vetta e destinato a rimanerci, verosimilmente, ancora per diversi mesi, in virtù di una maggiore continuità dimostrata nell’ultimo anno. Anche se gli ultimi due confronti diretti premiano Alcaraz, che ha battuto l’altoatesino a Indian Wells e al Roland Garros.

C’è chi ritiene che nonostante una maggior forza mentale da parte di Jannik, almeno in questo momento, il miglior bagaglio tecnico sia quello di Alcaraz. E anche tra alcuni colleghi dei due c’è chi sembra preferire lo spagnolo.

Sinner ‘snobbato’ da Ruud: il norvegese preferisce Alcaraz

Da questo punto di vista, sono piuttosto significative le dichiarazioni di Casper Ruud. Il norvegese è stato una delle rivelazioni delle ultime stagioni, capace di issarsi anche fino alla posizione numero due del ranking e di tenere con autorità un piazzamento all’interno della top ten, anche se concentrando i suoi migliori risultati prevalentemente sulla terra rossa più che su altre superfici.

Ruud ha partecipato alla Laver Cup, in cui è stato compagno di squadra di Alcaraz. E proprio dopo essere stato a contatto ravvicinato con il murciano, a ‘Punto de Break’, in una intervista, ha speso parole al miele per lui, per certi versi ‘snobbando’ Sinner.

“Posso dire solo cose positive su Carlos, è stato fantastico aver trascorso del tempo con lui questa settimana, è un ragazzo eccezionale – ha affermato – Avere un giovane come lui in gara è la notizia migliore per il tennis, ha un talento che raramente si è visto in questo sport e ho una grande ammirazione per lui”. La parola al campo, per stabilire, tra lui e Sinner, chi sarà il migliore.