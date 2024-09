Tamberi dice addio, arriva il comunicato a sorpresa

Un annuncio sui social da parte di Gianmarco Tamberi spiazza tutti: un ‘addio’ inatteso da parte dell’atleta azzurro

Salutiamo definitivamente l’estate, con un carico di splendidi ricordi, soprattutto dal punto di vista sportivo per gli appassionati. Estate 2024 caratterizzata dalle Olimpiadi di Parigi, che hanno dato grandi soddisfazioni all’Italia, capace di eguagliare le 40 medaglie di Tokyo nel 2021. Migliorando anche il suo bilancio con due ori e cinque argenti in più rispetto a tre anni fa. Tra i medagliati, però, non c’è stato Gianmarco Tamberi.

Il nostro portabandiera ha vissuto una Olimpiade sfortunata, segnata dalla colica renale e dal ricovero in ospedale a poche ore dalla finale del salto in alto. Stringendo i denti, Gianmarco ha voluto onorare fino in fondo il titolo di campione olimpico gareggiando ugualmente, ma non riuscendo a esprimersi ai livelli desiderati.

Una delusione cocente, per ciò che poteva essere e non è stato. Anche perché lo stesso Tamberi, giorni fa, ha mostrato un suo salto in allenamento, pochi giorni prima di partire per Parigi, di cui non si conosce la misura ufficiale, ma che sembrava un salto da medaglia sicura.

Ripresosi e tornato in buone condizioni, Tamberi ha poi concluso la stagione con le vittorie in Diamond League a Cracovia e a Bruxelles e con il terzo posto al Golden Gala di Roma. La sua voglia di competere ai massimi livelli non è sparita, anzi, ma ora è il momento di un “addio particolare”.

Gianmarco Tamberi e il meritato relax: ‘saluto’ agli addominali con un maxi panino davanti

A stagione conclusa, dopo i duri allenamenti e i sacrifici dell’ultimo periodo, finalmente Tamberi può concedersi un po’ di meritato relax. E lo fa con l’ironia che lo contraddistingue, svelando come ha deciso di inaugurare le sue vacanze con un post molto divertente sui social.

La foto pubblicata su Instagram lo ritrae addentare un succulento panino, uno sfizio che evidentemente attendeva di potersi togliere da molto. Una immagine da far venire l’acquolina in bocca. Finalmente, non ci sarà più per lui, almeno per un po’, da tenere d’occhio la linea e la condizione fisica.

Ecco il suo post di ‘saluto’ agli addominali prima di una nuova stagione agonistica: “Cari addominali, è giunto il momento di separarci. Mi mancherete, lo so già, ma non è un addio, solo un arrivederci temporaneo. Per qualche settimana, purtroppo, dovrò lasciarvi, anche se con il cuore (e non solo) pesante. Grazie per tutto quello che mi avete dato. Vi auguro di restare in salute, finché non torneremo insieme”.