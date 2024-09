Brutta botta per Berrettini: sorpresa terribile

Mentre si appresta a esordire all’Atp 500 di Tokyo in Giappone, Matteo Berrettini ha ricevuto una notizia inaspettata

Reduce dalle ottime prestazioni in Coppa Davis nel Round Robin disputato contro Brasile, Belgio ed Olanda – quello che ha determinato il primo posto degli Azzurri, che hanno così conquistato l’accesso alla Final Eight di Malaga – Matteo Berrettini ha osservato una settimana di riposo dopo le fatiche di Bologna.

Il caso ha voluto che il ritorno in campo del tennista romano avvenga proprio contro uno degli avversari incontrati alla Unipol Arena la scorsa settimana ovvero Botic van de Zandschulp, avversario dell’ex numero 6 del mondo nel match d’esordio dell’ATP 500 di Tokyo.

La missione di Berrettini verso il rientro nei primi 32 giocatori del ranking ATP (conditio sine qua non per poi essere testa di serie nei tornei dello Slam) prosegue nella capitale giapponese, in un torneo che lo scorso anno non vide la partecipazione dell’azzurro, alle prese con l’infortunio alla caviglia patito agli Us Open.

La parte finale di stagione potrebbe dunque riservare gradite sorprese a Berrettini che, non avendo alcun punto ATP da difendere rispetto al 2023, può davvero sognare in grande. Nel frattempo però, dall’Italia, è arrivata una notizia del tutto inaspettata. Un annuncio che potrebbe influire non poco sul morale del finalista di Wimbledon 2021.

Berrettini out, le parole di Capitan Volandri

In vista delle Finals di Coppa Davis sul cemento indoor del Palacio di Malaga (l’appuntamento è fissato dal 19 al 24 novembre), Filippo Volandri ha già diramato le pre-convocazioni della squadra azzurra. Nella lista figurano i primi tre singolaristi in ordine di classifica e quindi il numero uno al mondo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (18) e Flavio Cobolli (32), insieme ai due specialisti del doppio Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Spicca l’assenza di Berrettini, già inizialmente escluso dalle pre-convocazioni anche per il girone disputato a Bologna. In quell’occasione l’ex finalista di Wimbledon è rientrato tra i convocati grazie ai concordati forfait di Sinner e Musetti. Ora la situazione appare diversa. A tal proposito, lo stesso Volandri ha tenuto a specificare i motivi e le logiche che lo spingeranno a fare le scelte definitive per Malaga. Decisioni certamente difficili, considerando la profondità della rosa italiana.

Ci tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking – ha ribadito Volandri – Da qui a novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive, sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi. La rosa è composta da giocatori importanti e tutti di altissimo livello, su cui so di poter contare. Stiamo tutti lavorando per arrivare pronti all’appuntamento con la Final 8.” Tutto ancora aperto, dunque, per Berrettini che spera di essere tra i cinque che affronteranno l’Argentina nel quarto di finale poi l’eventuale vincente tra Canada e Germania in semifinale.