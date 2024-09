ESCLUSIVA SI Dalmat: “Inter, dimenticati lo Scudetto vinto: conta il presente. Lautaro? Non mi preoccupa”

“Non è che l’Inter non volesse averne o lo facesse apposta chiaramente, ma di fatto non ci è riuscita”.

“Penso che per l’Inter sia stata una sconfitta meritata soprattutto per un motivo: il Milan ha avuto molta più voglia dei nerazzurri di portare a casa i 3 punti”.

Questo basta a giustificare una prova che è sembrata decisamente sottotono?

“Penso sia normale nel corso di una stagione dopo gli impegni europei, ma con la rosa che ha l’Inter non può essere una giustificazione”.

Altro?

“Molti giocatori non sono partiti in questa stagione garantendo lo stesso livello mostrato l’anno scorso. Magari perché non sono ancora entrati in piena forma, può succedere dato che siamo ancora a settembre, è umano”.

Cosa lascia questo derby?

“Credo che questo derby possa rappresentare un bene, nella sconfitta subita dall’Inter. Perché ora i nerazzurri dovranno rialzarsi e hanno solo avuto una caduta che ci può stare”.

Ti aspetti che l’Inter riparta subito?

“Contro l’Udinese spero che cominci per davvero la stagione per l’Inter, nel senso che ci sia una nuova ondata di stimoli e una ripartenza. L’Inter è la squadra più forte del campionato, ma ora deve dimostrarlo sul campo. Lo Scudetto è arrivato l’anno scorso, ma fa parte del passato. La stagione scorsa è finita e da dimenticare. E’ per questo che il calcio è straordinario: ciò che è stato non conta più nulla quando scendi in campo per una nuova stagione”.