Juventus, doppia pesante tegola per Spalletti

Doppia tegola per Luciano Spalletti che in vista delle prossime gare di campionato perde due alternative importanti. Ecco chi sono i due calciatori out.

Nuovi infortuni per Arkadiusz Milik e Juan Cabal, il polacco ha probabilmente finito la stagione, per il colombiano lesione muscolare all’adduttore che si è procurato prima della gara con l’Atalanta. In casa bianconera, dopo il ko di Vlahovic, arriva quindi un’altra pesante tegola nel reparto offensivo con Spalletti che ora potrà contare solo su Boga, Openda e David nel ruolo di prima punta. Acciacco pesante anche nel reparto arretrato con l’infortunio di Cabal con l’allenatore bianconero che perde una pedina importante in questo finale di stagione.

Juventus, il comunicato su Milik

Questo il comunicato su Milik: “In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero“. Lo stop dovrebbe vedere Milik out per 4-5 settimane. La sua stagione sarebbe quindi conclusa con l’attaccante che tornerebbe a disposizione solo dopo la fine del campionato.

Ko anche Cabal

Nessun comunicato ufficiale ma la Juventus perde anche Juan Cabal. Il terzino colombiano ha riportato prima della gara con l’Atalanta una lesione muscolare all’adduttore. Il calciatore verrà valutato nei prossimi giorni in attesa di un comunicato ufficiale che possa chiarire l’entità del problema e quindi gli eventuali tempi di recupero.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.