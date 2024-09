Coppa Italia, come da pronostico: la Juve affronterà il Cagliari agli ottavi

Dopo l’eliminazione del Lecce, la seconda partita del martedì del secondo turno di Coppa Italia regala subito una conferma come da pronostico con la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Cremonese che termina con la vittoria della formazione allenata da Davide Nicola con i rossoblù che si sono imposti per 1-0 con un gol nel secondo tempo di Lapadula. I sardi affronteranno la Juventus negli ottavi di finale. Vittoria che dà fiducia al club del presidente Giulini dopo i risultati deludenti in campionato. Si inizia a comporre il tabellone delle migliori sedici di Coppa Italia con il Cagliari che supera il turno nella competizione.