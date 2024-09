Stavolta è finita: lettera d’addio di Tamberi

Per Gianmarco Tamberi arriva una notizia particolare: l’annuncio ufficiale è stato diramato sui social e ha sorpreso tutti quanti i tifosi

Uno degli atleti più importanti nel panorama dello sport italiano è senza dubbio Gianmarco Tamberi. L’altista nato a Civitanova Marche nel 1992 è uno dei simboli migliori di tutto il movimento dell’atletica nostrana perché ogni anno riesce spesso a portare a termine grandissime stagioni ricche di enormi successi. Nel 2021 (alle Olimpiadi di Tokyo 2020) fu in grado di vincere anche la medaglia d’oro mentre nel 2023 a Budapest si è laureato campione del mondo.

Il suo spirito buono e divertente, oltre all’enorme talento che ha nel salto in alto, lo hanno reso un personaggio adorato dal pubblico e gode infatti di un enorme numero di tifosi che lo supportano per le gare e anche sui social nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, nelle scorse ore Tamberi ha fatto un annuncio che in un primo momento ha creato qualche attimo di sorpresa tra i suoi tifosi pensando ad un vero e proprio addio.

Tamberi dice addio: il post sui social crea sorpresa, ma la spiegazione è chiara

Il profilo Instagram di Gianmarco Tamberi è sempre molto attivo perché l’atleta azzurro ci tiene a restare in contatto con i suoi fan. Si tratta inoltre di una persona molto solare e scherzosa che ironizza spesso e mette allegria: il suo ultimo post va proprio in tal senso perché ha “confermato un addio” sorprendendo i suoi tifosi.

Tamberi ha in realtà detto addio soltanto ai suoi addominali perché ha confermato di essere pronto ad un periodo di relax ora che è finita la stagione. Queste le sue parole: “Cari addominali, compagni fedeli di queste ultime stagioni, è stato un viaggio intenso e meraviglioso il nostro. Abbiamo affrontato insieme ogni sfida dell’estate ma ora, con un pizzico di malinconia, è giunto il tempo di separarci. Mi mancherete, lo so già. Ma questo non è un addio, solo un arrivederci temporaneo”.

Dopo una stagione piena di gioie come la vittoria alle finali di Diamond League oppure la medaglia d’oro agli Europei di Roma, per Tamberi ora è tempo di relax prima della ripresa degli allenamenti: “Per qualche settimana, purtroppo, dovrò lasciarvi, anche se con il cuore (e non solo) pesante. Grazie per tutto quello che mi avete dato. Vi auguro di restare in salute, finché non torneremo insieme”, ha concluso Gimbo ironizzando su Instagram e “parlando” con i suoi addominali allegando una foto in cui mangia un panino.