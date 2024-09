Vasseur fa scattare l’allarme: “È frustrante”

Dichiarazioni preoccupate e amareggiate da parte di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari: tifosi delusi

Nelle ultime settimane, i tifosi Ferrari avevano assistito a una Rossa in ripresa, capace di lottare su tutti i circuiti per la vittoria e ottenere buoni risultati dopo una fase centrale della stagione tra qualche difficoltà. Si arrivava a Singapore con notevoli ambizioni, per la casa di Maranello, ed è per questo che l’esito finale non può lasciare soddisfatti.

Il weekend era iniziato con presupposti ottimi, visto l’andamento nelle prove libere. E per questo, è stato fragoroso il flop nelle qualifiche, con Leclerc e Sainz che non sono andati oltre la quinta fila, condannandosi a una gara tutta in salita.

La domenica di gara ha visto i due ferraristi risalire diverse posizioni rispetto alla partenza. Ma su un circuito su cui i sorpassi sono molto complicati, era davvero difficile rimontare fino al podio. E così, Leclerc ha chiuso al quinto posto e Sainz al settimo. Il monegasco, negli ultimi giri, aveva messo nel mirino anche la quarta posizione, non riuscendo però a sopravanzare Russell.

La sensazione è quella di un’occasione sprecata per vivere un altro fine settimana da protagonisti. E in casa Ferrari ne sono tutti consapevoli, a cominciare dal team principal Vasseur.

Ferrari, i rimpianti di Vasseur dopo Singapore: “Leclerc aveva lo stesso passo di Norris”

A ‘Sky’, dopo la gara di Singapore, Vasseur ha espresso soddisfazione per come la gara è stata svolta, ma, inevitabilmente, con tanto rammarico per ciò che poteva essere e invece non è stato, per via di un sabato che ha complicato tremendamente il tutto.

“La gara è stata positiva per entrambi i piloti, ma frustrante per aver compromesso tutto al sabato – ha spiegato Vasseur – Certo, era difficile fare meglio, partendo dal nono e dal decimo posto. Negli ultimi giri, Leclerc aveva lo stesso passo di Norris. Penso che avremmo potuto giocarcela con lui e con la McLaren, al venerdì eravamo con loro, sabato ci è mancato qualcosa. Analizzeremo tutto in vista di Austin“.

Ora, pausa di un mese, prima di riprendere in Texas, con gli ultimi sei GP stagionali. In cui Norris proverà ad attaccare Verstappen, avendo ridotto il gap a 52 punti. E la Ferrari? In classifica, l’obiettivo sarà provare a raggiungere il secondo posto nei costruttori e con Leclerc in classifica piloti. E magari, regalarsi qualche altra vittoria.

Vasseur, da questo punto di vista, è ottimista: “Concludiamo questo periodo con note positive, ora svilupperemo ancora la vettura per ottenere i migliori risultati possibili”. Il popolo ferrarista vuole chiudere in bellezza per lanciarsi verso un 2025 assai promettente.