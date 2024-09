Tifosi gelati, allarme Alonso: brutte notizie

Il pilota spagnolo Fernando Alonso riflette dopo la gara di Singapore e lo fa lanciando un allarme che preoccupa i tifosi

Il Gran premio di Singapore ha visto trionfare Lando Norris e in generale una McLaren di altissimo livello. Il team papaya, impegnato nella lotta al vertice, ha ritrovato ritmo in un circuito cittadino, confermandosi in testa alla classifica costruttori.

Per il resto, il Gp svoltosi nella luccicante pista asiatica ha incoronato anche Max Verstappen, finito secondo in griglia, e Oscar Piastri, oramai una certezza in termini di podi raggiunti. In tutto questo, probabilmente, l’unisca scuderia top che ha molto di cui discutere tra le proprie mura rimane la Ferrari. Purché Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno reso al di sotto delle aspettative sin dalla qualifica dominata da Norris.

E le due Aston Martin? Quelle che intendono rialzare la testa e mettere la freccia per i primi posti a partire dal prossimo anno? Fernando Alonso ha raggiunto un amaro ottavo posto, mentre il compagno Lance Stroll ha chiuso la gara al quattordicesimo posto. Troppo poco per entrambi, non a caso lo spagnolo ha ribadito poche ore fa la sua rabbia per quanto accaduto.

F1, Alonso intende migliorare: “Non è abbastanza”

L’arrivo di Adrian Newey come nuova punta di diamante del team di Silverstone ha tranquillizzato non poco Fernando Alonso, che per l’anno prossimo si aspetta si avere tra le mani una vettura finalmente competitiva oltre che potenzialmente in grado di ostacolare le tre big del Circus.

Lo spagnolo non sta vivendo un mondiale indimenticabile: quello scorso fu molto più emozionante per uno come lui, in quanto raccolse in più occasioni qualche podio di livello e dimostrò molte più cose sul piano tecnico. Quest’anno invece, complice una monoposto con molti problemi, non ha mai raggiunto una posizione in griglia significativa.

Dopo Singapore il due volte campione del mondo ha esternato le proprie emozioni, affermando che si aspetta molto dal prossimo mondiale 2025, proprio per via dell’arrivo di Newey: “Quello che stiamo facendo in questo momento non è abbastanza buono. Nel 2025 bisogna cambiare ritmo“. Poi specifica, come riportato da ‘Motorsport’: “Sto facendo ogni sforzo per superare un po’ la mancanza di ritmo“.

Da parte sua c’è sempre la medesima voglia di far bene. Quest’anno le cose stanno andando leggermente male, ma uno del suo calibro sa che con una monoposto più performante potrebbe tornare a dire la sua in men che non si dica.