ESCLUSIVA SI Athl. Bilbao, l’ex ds Alkorta: “Roma, occhio ai contropiedi. Dovbyk? Farà i gol anche in Italia”

Direttore sportivo del club dal 2018 al 2022 e in passato fra i giocatori con più presenze nella storia della squadra (280), Rafael Alkorta è intervenuto a SPORTITALIA per parlare dell’Athletic Bilbao, avversaria della Roma questa sera all’esordio dei giallorossi in Europa League.

Qual è il livello raggiunto oggi da una società storica come l’Athletic Bilbao?

“Il livello raggiunto oggi dall’Atlhetic Bilbao è molto alto. E’ fra i primi club della Liga, che è un campionato molto importante. In più la squadra è in uno stato di forma molto buono”.

Da quali giocatori dovrà guardarsi in particolare la Roma stasera secondo lei?

“Senza dubbio i contropiedi: l’Athletic fa transizioni veloci molto importanti, è una squadra molto verticale”.

Che ne pensa della Roma? E’ fra le favorite del torneo?

“Credo che nonostante il fatto che la Roma non abbia iniziato bene quest’anno e che sia arrivato un cambio di guida tecnica, non sia da sottovalutare perché ha davvero tanti ottimi giocatori”.

Dovbyk si è affermato in Spagna: cosa potrà fare in Italia?

“Dovbyk è un giocatore che ancora deve inserirsi al meglio nel campionato italiano e che deve adattarsi, ma stiamo parlando dello scorso capocannoniere della Liga, è un goleador e sarà sicuramente fra i migliori per numero di gol anche in Italia”.