Ferrari sconvolta: delusione pesantissima

La Ferrari sconvolta per un risultato davvero deludente: una mazzata pesantissima che hanno dovuto mandar giù sia i tifosi che i piloti

La Ferrari non ha ottimizzato tutto il suo potenziale nelle ultime gare. Il Cavallino Rampante avrebbe potuto fare di meglio, soprattutto negli ultimi due Gran Premi e adesso la delusione è cocente. L’annuncio lascia pochi dubbi.

La rossa ha dilapidato un ottimo vantaggio tecnico nelle ultime due gare. Dopo la vittoria di Monza ci si augurava di bissare almeno una volta quel risultato tra Baku e Singapore. Sulla pista azera è stato un grande Oscar Piastri a negare la gioia a Charles Leclerc. Il monegasco non è riuscito poi sul tracciato di Marina Bay Sands a raggiungere nemmeno il podio, avendo rovinato tutto in qualifica. Un errore nell’ultimo giro, condizionato anche da pressioni non ottimali degli pneumatici che hanno portato ad un quinto posto deludente.

Gli aggiornamenti sulla SF-24, portati già a Monza, hanno funzionato piuttosto bene, donando un assetto e una guidabilità decisamente migliori alla Rossa. Per questo anche il discorso nel Costruttori è stato compromesso dalla mancanza di punti in questi round. Ora il distacco in classifica dalla McLaren è di 75 punti, mentre dalla Red Bull le lunghezze sono 34. Leclerc e Sainz ora devono provare il tutto per tutto nelle ultime sei tappe da qui alla fine del campionato.

Carlos Sainz rammaricato per i risultati: solo sei punti nelle ultime due gare

A parlare dell’ultimo momento della Ferrari è stato anche Carlos Sainz, che tra incidenti ed errori ha totalizzato appena 6 punti tra Baku e Singapore. Lo spagnolo si è scontrato con Perez mentre era ad un passo dal podio in Azerbaijan. A Marina Bay, dove lo scorso anno aveva trionfato, il futuro pilota Williams ha sbagliato in qualifica, fallendo il primo tentativo nel Q3. Un’uscita di pista che è costata il decimo posto e una corsa tutta in salita.

Alla fine il settimo posto era il massimo possibile, specie in un circuito molto complesso per quanto riguarda i sorpassi. Intervistato da ‘AS’, Carlos Sainz ha dichiarato: “A Baku e a Singapore avevamo un gran ritmo e chiudere con un zero e un settimo posto significa che peggio di così non potevamo fare”.

Poi aggiunge: “Uno dei nostri limiti è trovare la giusta temperatura per le gomme, è uno dei limiti della nostra macchina”. La speranza è che si possa trovare una soluzione nelle sei gare che mancano da qui ad Abu Dhabi.