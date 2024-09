Primavera 1, alle 10:30 Lecce-Bologna in diretta su Sportitalia

Alle 10.30 il calcio d’inizio della sfida fra Lecce e Bologna valida per il campionato di Primavera 1. Andrà in scena presso il “Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) in occasione della sesta giornata di campionato.

I rossoblù di Claudio Rivalta vanno alla caccia dei 3 punti che mancano dal 25 agosto, (vittoria in casa contro il Genoa).

Dall’altra parte, il Lecce ha raccolto 8 punti frutto di due vittorie e due pareggi: i giallorossi sono usciti sconfitti solamente alla prima giornata in casa del Monza.

Il match sarà possibile seguirlo in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA.