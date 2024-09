Serie A, Genoa-Juventus: le formazioni ufficiali

Nel silenzio dello Stadio Galileo Ferraris chiuso al pubblico, Genoa e Juventus alle 18 si sfidano per la gara valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A. I rossoblù devono reagire al primo vero momento negativo della gestione Gilardino, come lo ha definito lo stesso tecnico genoano dopo il ko nel derby di Coppa Italia. I bianconeri, invece, vogliono proseguire il loro percorso di crescita e tornare alla vittoria in campionato dopo tre 0-0 consecutivi.

Gilardino non cambia il suo Genoa, mentre Thiago Motta opera delle rotazioni importanti a centrocampo e in difesa anche in vista della sfida di Champions League col Lipsia.

Le formazioni ufficiali di Genoa e Juventus

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino.

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; Kalulu, Bremer, Danilo, Rouhi; Fagioli; Gonzalez, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.