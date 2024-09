Sabato l’Inter sarà in campo contro l’Udinese per provare a dimenticare la pesante sconfitta nel derby contro il Milan. Ecco le possibili scelte dei due allenatori con diversi ballottaggi ancora in corso:

UDINESE (3-4-2–1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner/Karlstrom; Lucca

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard/Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries/Darmian, Zielinski/Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram