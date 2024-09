Fiorentina, Palladino: “Oggi due punti persi”

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Empoli per 0-0. Queste le sue parole: “Mi aspettavo qualcosa in più in fase offensiva, ci è mancata lucidità sulla scelta dell’ultimo passaggio. Questa è una squadra che ha dato tutto, ho visto grande spirito di sacrificio. L’Empoli è imbattuta in campionato e noi non abbiamo rischiato, non siamo riusciti a far male e in quello dobbiamo migliorare. Sottolineo il fatto che non abbiamo preso gol. Dobbiamo essere ambiziosi e in queste partite se mettiamo qualcosa in più riusciamo a vincere“.

Fiorentina, le parole di Palladino