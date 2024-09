Finisce 0-0 il derby toscano tra l’Empoli e la Fiorentina: una gara a tratti opaca con la formazione di casa che non è riuscita a sfruttare diverse occasioni. La squadra di Palladino, nonostante il cambio di modulo, non è stata capace di incidere come avrebbe voluto ed è sbattuto sul muro alzato dagli uomini di D’Aversa. Un punto a testa dunque per le due squadre, l’Empoli sale a quota 10 mentre la Fiorentina va a 7.