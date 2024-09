Rade Krunic, centrocampista della Stella Rossa, in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro l’Inter: “Non ho ricevuto messaggi dai miei ex compagni. Abbiamo avuto abbastanza tempo per prepararla”.

“Sono rimasto milanista e sono stato contento di vederli vincere il derby. Ho passato qua sia momenti brutti che belli. Ho una motivazione particolare domani per dimostrare perché ho fatto la scelta di venire qua”.