Botta e risposta infuocato: dissing per Paltrinieri

Non solo il recente caso Fedez, anche Paltrinieri diventa protagonista di un incredibile “dissing”: botta e risposta ironico sui social

L’Italia meno avvezza alle vicende del mondo hip hop ha scoperto, in tempi recenti, la nobile arte del ‘dissing’ grazie all’ormai celebre scambio di reciproche opinioni tra Fedez e Tony Effe. Una diatriba molto discussa e discutibile di cui in molti hanno parlato. In un periodo così fervente dal punto di vista della sfida dialettica, la voglia di ‘dissare’ qualcuno ha evidentemente contagiato anche Greg Paltrinieri, protagonista negli ultimi giorni di un vero e proprio scambio di vedute ‘infuocato’ con un altro medagliato olimpico.

Sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: se nel dissing spesso si va anche sul personale in maniera pesante, ma con attacchi spesso ricondotti a quello che Salmo descriveva qualche anno fa come lo “stupido gioco del rap“, in questo caso di personale c’è stato poco o nulla, e anche di malizioso.

Per quanto Paltrinieri non sia il classico atleta diplomatico che non ama esporsi in alcuna circostanza, sicuramente nel corso della sua carriera ha evitato gli attacchi nei confronti dei suoi colleghi, preferendo risolvere le problematiche reali lontano da telecamere e smartphone. Stavolta, però, il ‘dissing’ è diventato qualcosa di dominio pubblico per scelta dello stesso Greg e dell’altro nuotatore chiamato in causa, e questo perché il botta e risposta, per quanto infuocato, è sempre rimasto nell’alveo dello scherzo tra due sportivi che si rispettano e provano anche un grande affetto reciproco.

Paltrinieri show, ‘dissing’ infuocato con un altro campione olimpico: cosa è successo

Grandi amici fuori dalla vasca, Paltrinieri e Thomas Ceccon in questi giorni hanno animato il mondo del web regalando ai propri tifosi un ‘dissing’ decisamente più piacevole di quello con protagonisti Fedez e Tony Effe. Tutto è cominciato quando, sui social, pochi giorni fa Ceccon ha dichiarato di voler diventare l’italiano più medagliato alle Olimpiadi di Los Angeles.

Un’impresa non impossibile, visto che Paltrinieri è al momento fermo a quota cinque medaglie olimpiche (un oro, due argenti e due bronzi in tre Olimpiadi) mentre Ceccon ne ha conquistate quattro in due edizioni dei Giochi (un oro, un argento e due bronzi). L’obiettivo è quindi raggiungibile, e lo stesso Greg lo sa bene. A questa affermazione dell’amico rivale ha quindi risposto scherzando, pubblicando sui social l’immagine di uno squalo che attacca una foca e taggando proprio Ceccon.

Al capitolo uno di un ‘dissing’ che ha divertito i tifosi, si è aggiunto il 28 settembre un nuovo botta e risposta, ancora una volta su Instagram e ancora una volta iniziato da Thomas. A un fan che gli chiedeva quando sarebbe andato in scena un nuovo scambio con Greg, Ceccon ha infatti risposto: “Lui fa lo spiritoso solo perché ormai è a fine carriera e quindi ha bisogno di visibilità“.

Una stoccata degna di Rossella Fiamingo, la schermitrice fidanzata con Paltrinieri. Ma qualcosa dal suo grande amore Greg ha imparato ormai, e quindi ha reagito all’assalto di Ceccon con la più classica parata e risposta, pubblicando uno scatto di Luna Rossa impegnata nella finale con Ineos Britannia e taggando Thomas. Un modo come un altro per dire che, mentre lui è sui social a parlare, Paltrinieri si gode una meritata vacanza in buona compagnia e in uno degli eventi più importanti al mondo. Cosa volere di più?