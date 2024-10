Juve, Cambiaso: “Fisicamente stiamo bene, stimolo in più l’ambiente infuocato”

Conferenza stampa pre-Lipsia, per la Juventus: insieme a Thiago Motta, l’esterno bianconero, Andrea Cambiaso, che in vista della seconda giornata di Champions League ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Dobbiamo giocare al meglio, stiamo bene.

Stimolo in più giocare in un ambiente infuocato. Noi dobbiamo continua a crescere, di partita in partita. Dobbiamo tenere la palla, loro hanno molta gamba e dobbiamo ribattere tenendo la palla e fare del nostro meglio. Fisicamente stiamo bene.

Thiago Motta è stato molto importante per me, lo sarà ancora in futuro. Devo migliorare nel restare collegato per 90 minuti. Dobbiamo giocare anche in funzione dell’avversario, pur mantenendo il nostro scheletro. Da ragazzino non pensavo di poter giocare un giorno la Champions, è un’emozione bellissima”.