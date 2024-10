MotoGP, è ufficiale: non sarà al via nel 2025

Addio dal 2025 a uno dei protagonisti della MotoGP: la decisione ha trovato conferma. E’ già tutto ufficiale

I cambiamenti sono una costante nel mondo dello sport. Non fa eccezione la MotoGP, per la quale sono già state ufficializzate alcune novità in vista della prossima stagione. Dopo il susseguirsi di indiscrezioni durante le scorse settimane, è giunta un’importante conferma per uno dei top team.

La KTM aveva manifestato da tempo l’intenzione di apportare modifiche al suo organigramma e, in seguito al Gran Premio d’Indonesia, è arrivata la prima dimostrazione pratica di ciò con annessa spiegazione che ha portato alla conclusione di un importante rapporto professionale. Ci riferiamo all’addio del team manager Francesco Guidotti.

La separazione è prevista al termine della stagione, sebbene la casa austriaca al momento non abbia ancora confermato chi prenderà il posto di Guidotti, sebbene si stia vociferando con una certa insistenza che si possa trattare del finlandese Aki Ajo.

MotoGP, il manager lascia il team: la notizia ufficiale

Tre stagioni in KTM per Guidotti, nelle quali ha contribuito alla conquista di due vittorie e dodici podi, oltre due successi e undici podi nelle gare Sprint. Tra i migliori anni ve n’è stato uno recente, ovvero il 2023, quando la Casa di Mattighofen ha collezionato i migliori piazzamenti della propria storia nella classifica di MotoGP.

Il riferimento è al quarto posto in campionato di Brad Binder e il secondo nel Mondiale Costruttori, alle spalle della Ducati. Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports, ha commentato pubblicamente la separazione senza dimenticare i progressi che sono stati fatti nei metodi di lavoro grazie all’apporto del manager toscano.

Al contempo, Bierer ha confermato che dal 2025 saranno gettate le basi per “alcuni grandi cambiamenti all’intero programma” del team. Non sono stati specificati questi ultimi, per cui le notizie si limitano ad arrivi e partenze, com’è stata anche quella del direttore tecnico Fabiano Sterlacchini.

Beirer preferisce operare con notizie concrete e ufficiali circa il futuro che prevede per i suoi in MotoGP. Ricordiamo che la KTM ha già rinnovato la line up dei piloti per la prossima stagione. Il rookie Pedro Acosta è stato promosso nel team ufficiale e affiancherà Binder. Due grandi arrivi in quello clienti Tech-3 che avrà, nel 2025, Bastianini e Vinales. In attesa di queste grandi novità, c’è una stagione da concludere. Domenica prossima si torna in pista al GP di Giappone, previsto alle 7 ora italiana.