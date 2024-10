ESCLUSIVA SI Pedullà: “Tesser rinuncia alla panchina dell’Ascoli”, la motivazione

La spiegazione del giornalista Alfredo Pedullà: “Attilio Tesser non sarà l’allenatore dell’Ascoli. Tutto questo malgrado avesse deciso di accettare, mettendosi in auto stamattina per raggiungere le Marche. Ma durante il viaggio ha memorizzato l’improvvisa indisponibilità di un componente del suo staff per gravi motivi personali. Da qui la rinuncia, già comunicata all’Ascoli, malgrado l’accordo per un contratto biennale. Il suo sì al club marchigiano era legato alla risoluzione del contratto con la Triestina che non è ancora avvenuta. Ma la motivazione della rinuncia all’Ascoli è dettata da un’altra situazione emersa proprio quando Tesser si era messo in viaggio per la nuova destinazione”.