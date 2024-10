Hamilton strappalacrime: ultim’ora da brividi su Schumacher

Il futuro di Hamilton sarà in Ferrari, come Schumacher: l’inglese ha voluto ricordare Michael con un messaggio commovente

Lewis Hamilton dallo scorso febbraio ha annunciato il suo futuro. Un futuro che sarà clamorosamente in Ferrari, dopo la trattativa serrata portata avanti sottotraccia, lasciando di stucco milioni di tifosi. Ora, però, l’inglese è tornato a parlare e lo ha fatto tirando in ballo Michael Schumacher.

Hamilton e Schumacher si sono ritrovati per anni – accade ancora oggi – al centro di paragoni. Due carriere incredibili, 7 mondiali a testa e due generazioni diverse che hanno fatto appassionare milioni di persone. Adesso, però, una nuova cosa accomunerà le due leggende della Formula 1. L’ormai prossimo passaggio del 39enne di Stevenage in Ferrari, seppur a fine carriera, finirà per ricalcare quanto fatto dal tedesco nel lontano 1996.

Michael ci mise quattro anni, di sudore e duro lavoro, prima di conquistare il suo primo mondiale con la Scuderia di Maranello. In molti sperano che Hamilton faccia prima, visto che il suo contratto con la Ferrari scadrà a fine 2028. Ad ogni modo il pilota in uscita dalla Mercedes ha parlato, stupendo tutti con delle dichiarazioni davvero da brividi che riguardano proprio l’ex ferrarista.

Hamilton ricorda Schumacher: messaggio da brividi

Lewis Hamilton in una recente intervista al ‘Times’ ha rivelato alcuni dettagli del suo accordo con la Ferrari finendo anche per parlare del più grande simbolo che la ‘Rossa’ abbia avuto nella sua storia: Michael Schumacher. Il tedesco, al pari di Hamilton, vanta sette titoli mondiali ed una carriera alle spalle semplicemente strepitosa.

Ora starà al 39enne di Stevenage tentare di superare Schumi, magari conquistando l’ottavo mondiale proprio alla guida della Ferrari: è questo il grande auspicio che arriva da Maranello fino ai tifosi del ‘Cavallino Rampante’. “Firmare con Ferrari è stata un’esperienza intensa ma non è stato facile condividerlo con il mio capo (Wolff)”. A questo punto Hamilton ha rimarcato l’importanza della sua decisione di sposare il progetto Ferrari, probabilmente come ultima grande sfida della carriera fino al ritiro. Nella sua decisione ha avuto un peso specifico proprio una figura totalizzante come quella di Michael.

“È emozionante, perché da piccolo ammiravo Michael e sognavo come ogni pilota di guidare la leggendaria monoposto rossa”. Rivelazioni che hanno commosso un po’ tutti, coi tifosi della Ferrari che a questo punto non vedono l’ora di vedere Lewis lavorare in quel di Maranello, spalla a spalla con Leclerc. Un’accoppiata, sulla carta, fenomenale. La speranza di tutti – ed in primis dello stesso Hamilton – è che questa alleanza porti risultati concreti nel triennio che lo legherà al ‘Cavallino Rampante’. Nel segno e nel ricordo di quanto fatto da un’altra leggenda come Michael Schumacher.