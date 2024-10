Leclerc si arrende, niente da fare: colpo di scena in Formula 1

Charles Leclerc non usa mezzi termini e lascia di stucco tutto il mondo della Formula 1: i tifosi Ferrari non se lo aspettavano

Il pilota monegasco ha vinto due gare iconiche quest’anno, come quella del Principato e Monza, mostrando una grande confidenza con i circuiti cittadini. A Baku e Singapore forse poteva ottenere di più di un secondo e quinto posto.

La Formula 1 si appresta intanto a vivere il rush finale nel giro di qualche settimana. La lunga pausa attuale proseguirà fino al 20 ottobre, quando verrà inaugurato il trittico americano, con Austin, Città del Messico e Las Vegas. Una lunga volata che porterà i piloti e le squadre a giocarsi sia il titolo Piloti che quello Costruttori. Lando Norris è staccato di 52 punti da Max Verstappen, mentre la McLaren guida la graduatoria delle squadre con quarantuno punti sulla Red Bull e settantacinque sulla Ferrari. Anche la Mercedes spera di poter essere della bagarre, in un campionato mai così equilibrato negli ultimi anni.

La fine della supremazia della Red Bull ha portato ad un livellamento della competizione e ora ogni week end può succedere di tutto. A Woking sanno di avere una grande occasione e sperano di poter fare addirittura doppietta. Gli aggiornamenti portati a Monza e perfezionati tra Baku e Singapore, lasciano ben sperare anche la Ferrari, con Leclerc e Sainz che vogliono essere tra i protagonisti di questo scorcio di conclusivo.

Charles Leclerc parla delle chance di titolo: “Dovremo essere fortunati”

Leclerc, parlando con i media al termine del Gran Premio di Singapore, ha spiegato quelle che possono essere le ambizioni della Ferrari. Puntare al Mondiale Costruttori non è impresa facile: “Dovremo essere fortunati”, ha dichiarato il #16.

Poi ha proseguito: “Anche ottenendo ottimi risultati fino alla fine non è detto che basterà per vincere il titolo. In realtà non ci sto pensando in questo momento”.

Dal punto di vista tecnico Leclerc ha sottolineato come Monza, Baku e Singapore siano state delle piste particolari, che hanno avvantaggiato le caratteristiche della SF-24. Non è detto che nei prossimi circuiti le cose possano andare nello stesso modo.

“Mi aspetto di ritrovare una Red Bull e una McLaren molto veloci nelle prossime gare“, ha concluso il driver di Montecarlo, lasciando presagire appuntamenti non proprio semplicissimi per la sua Rossa. I tifosi sperano in un’impresa anche se il finale di stagione resta in salita e tutto da vivere.