Annuncio Verstappen, doloroso addio alla Red Bull: il messaggio

Verstappen ed i dubbi sul futuro in Red Bull: duro attacco, il messaggio adesso suona come un campanello d’allarme

La Formula 1 sta vivendo uno dei suoi momenti più appassionanti. Il declino prestazionale della RB20 ha dato modo alle scuderie rivali, McLaren su tutti, di alzare la testa e tornare a puntare al vertice. Lando Norris rimane all’inseguimento di Verstappen e ad Austin in Texas tra poco più di due settimane si capirà se e dove potrà portare il duello per il titolo.

Verstappen, reduce da un buon secondo posto a Singapore, non se la passa bene. Il malcontento per un clima teso nel team austriaco e le prestazioni deludenti sembrano aver messo in forte dubbio la presenza dell’olandese alla Red Bull. Tutto ancora da decifrare ma è intanto arrivato un annuncio che può risultare come una doccia fredda per i tifosi della Scuderia di Milton Keynes. Il futuro di Max Verstappen è ancora avvolto dal mistero. Nel 2025 il tre volte campione del mondo, favorito per la vittoria del suo quarto titolo a fine anno, continuerà a correre per la Red Bull.

Un rapporto che, tuttavia, sembra essersi incrinato nel tempo. E così nelle scorse ore ci ha pensato suo padre Jos a gettare benzina sul fuoco, con le solite dichiarazioni pesantissime che non lasciano di certo sereni i vertici di casa Red Bull. Un attacco frontale, l’ennesimo quello del papà di Verstappen, già ai ferri corti con il Team Principal Christian Horner sin da inizio anno.

Verstappen, annuncio choc: così può dire addio

Una spaccatura insanabile, che ha portato inevitabilmente a moltiplicarsi le voci su una partenza di Max, in direzione Mercedes. D’altronde Toto Wolff, nonostante la scelta di Kimi Antonelli per il 2025, farebbe carte false pur di avere l’olandese nella stagione della rivoluzione in F1, nel 2026.

Lo disse mesi fa in un’intervista ai microfoni del ‘Daily Mail’, quasi una profezia, sul fatto che in molti vista la gestione sbagliata di Horner, avrebbero lasciato la Red Bull. E così è stato. Adrian Newey su tutti, accostato alla Ferrari e finito poi in Aston Martin. Successivamente è stato il turno di Jonathan Wheatley, ds della Red Bull che sarà Team Principal Audi. Recentemente ha salutato anche Will Courtenay, capo delle strategie e futuro ds della McLaren. Ha partecipato al Rally del Belgio la scorsa settimana e durante l’evento Jos è tornato alla carica con delle forti dichiarazioni ad ‘Autosport’: “Io avevo avvertito. La squadra dice ‘abbiamo qualcun altro’ ma ormai sono andati via in troppi“.

Verstappen Senior ha fatto capire, poi, come la situazione attuale non faccia contento nemmeno Max: “Gli fanno sempre domande a riguardo, la situazione non va bene. Lui (il riferimento è a Horner) sorvola sempre su questo argomento“. Il futuro è quindi ancora tutto da scrivere, tornano forti i dubbi sul legame tra Verstappen e la Red Bull. Il contratto firmato dall’olandese parla di una scadenza a fine 2028 ma la presenza di alcune clausole, ventilate negli ultimi mesi, sembrerebbe poter dare a Verstappen la possibilità di liberarsi molto prima. Con Mercedes e Aston Martin in pole position.