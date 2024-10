Condizioni Michael Schumacher, l’ultimo aggiornamento commuove i tifosi

Ci sono novità sulle condizioni di Michael Schumacher, con i tifosi che vogliono saperne di più su come realmente stia l’ex pilota. I dettagli

Apprensione per le condizioni di Michael Schumacher. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, da molti considerato il GOAT (il più grande di tutti i tempi) della sua disciplina, si è ritirato a vita privata da quando ha avuto quel grave incidente mentre sciava più di dieci anni fa. Il tedesco dopo un primo periodo in cui andò in coma e si era temuto il peggio per la sua vita, è riuscito ad ‘uscirne’ anche se non è più quello di un tempo.

La moglie Corinna ha deciso di assisterlo personalmente. Schumi risiede nella sua villa a Ginevra, dove l’ex pilota ha tutti i comfort necessari grazie alla moglie e ad un team di professionisti. Nel corso degli anni poco è dato da sapere su come realmente stia l’ex leader della Ferrari, in quanto la stessa Corinna ha permesso solo ad un gruppo ristretto tra amici e familiari di poter accedere alla villa per fargli visita. C’è la massima privacy e nulla viene mai lasciato al caso.

Come sta Schumacher? Le ultime novità commuovono i tifosi, i dettagli

In molti, specialmente tra i fan, vorrebbero saperne di più ma non ci sono aperture. Non resta che affidarsi a qualche piccola concessione da parte di chi è riuscito ad andare a trovarlo. Secondo alcune voci di corridoio “Schumi non è più lo stesso” ed è “molto diverso da quello che conoscevamo“, ma poco altro è dato da sapere. Qualcosa si è mosso negli ultimi giorni con un nuovo aggiornamento che ha a dir poco commosso i tifosi.

In questa settimana, infatti, si è sposata Gina Schumacher, la primogenita dell’ex campione tedesco. La 27enne è convolata a nozze con Iain Bethke. La cerimonia si è tenuta nella sontuosa villa di famiglia a Maiorca. Secondo i media tedeschi era presente anche il padre della sposa. Dunque per la prima volta il sette volte campione del mondo ha effettuato un’uscita pubblica in oltre dieci anni, effettuando un trasferimento da Ginevra a Maiorca per poi far ritorno in Svizzera.

Un’apertura da parte di Corinna con una posizione più morbida rispetto al passato? Vedremo. Di sicuro il matrimonio della figlia era un momento che Schumi non si sarebbe mai voluto perdere e per questo è stato fatto il massimo per renderlo partecipe all’appuntamento con tutti i comfort di cui ha bisogno.

Per la prima volta Schumi è apparso di fronte a tutti gli altri invitati. C’è da dire, però, che anche qui il numero era molto ristretto, proprio per la presenza dell’ex ferrarista. Non solo: si è deciso anche di “sequestrare” i cellulari a tutti per evitare spiacevoli sorprese. Stando all’agenzia di stampa ‘Ultima Hora’, la cerimonia è durata circa mezz’ora, con la coppia che si è scambiata i voti intorno alle 16:00 per la gioia di papà Michael e mamma Corinna.