Ridotta la squalifica per doping a Paul Pogba. Secondo Mail Sport il Tas di Losanna ha ridotto la squalifica del francese, fermato l’11 settembre 2023 per 4 anni per positività al doping (Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone): da quattro anni di stop a 18 mesi, il centrocampista francese potrà dunque tornare in campo dall’11 marzo 2025.