Primavera 1, alle 16:30 Empoli-Torino in diretta su Sportitalia

Tra poco meno di mezz’ora via alla 7^ giornata del Campionato di Primavera 1. La prima gara alle 16:30 sarà quella tra Empoli e Torino. La formazione Alessandro Birindelli, attualmente al 17° posto in classifica, affronta i granata di mister Felice Tufano attualmente noni in graduatoria. I toscani arrivano alla sfida con tanta voglia di riscatto dopo il ko di Cagliari. Mentre, i torinesi sono reduci da due vittorie di fila, in casa dell’Atalanta e proprio contro il Cagliari due settimane fa.

Le formazioni ufficiali della sfida

EMPOLI: Fuscaldo, Moray, Majdandzic, El Biache, Bacciardi, Falcusan, Trdan, Huqi, Popov, Konaté, Rugani. All. Birindelli.

TORINO: Siviero, Galantai, Gabellini, Olsson, Krzyzanowski, Acar, Azevedo, Bianay, Liema, Franzoni, Dimitri. All. Tufano.

La gara sarà visibile gratis e in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su questo link.