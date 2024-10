Fiorentina, Palladino: “Con il Milan speriamo in una grande serata”

Cosa va fatto per continuare a vincere? “La squadra deve fare di più rispetto ad Empoli e anche in Conference. Sappiamo di dover migliorare tanti aspetti e ci lavoriamo ogni giorno. Inoltre bisogna fare una partita perfetta perché affrontiamo una grande squadra con forti individualità, che ha battuto i campioni d’Italia dell’Italia e se l’è giocata col Bayer; è una squadra in salute perciò noi dobbiamo curare tutti i particolari e fare bene in ogni aspetto. Vedo applicazione, la squadra è pronta per fare una serata perfetta per mettere in difficoltà il Milan”.

Cosa teme maggiormente dell’avversaria? “Il Milan ha trovato una sua identità, con un bravo allenatore e in queste settimane ha cambiato sistema di gioco. Sembra che abbia trovato la quadra e l’assetto tattico, ma dovremo limitare le loro individualità, ha una catena di sinistra tra le più forti al mondo, degli attaccanti forti… Noi dobbiamo bravi a fare la nostra prestazione e i ragazzi ce la metteranno tutta per regalare una gioia ai nostri tifosi”

Palladino su Mandragora e Commisso

Ha sentito Mandragora? “E’ una bellissima notizia che l’infortunio non sia stato gravissimo. Certo lo terrà fuori qualche settimana ma si temeva il peggio e sinceramnete sono molto contento. Ho sentito Rolando anche questa mattina, è già carico e pronto a fare questa riabilitazione e noi l’aspettiamo”

Commisso ripartirà martedì, volete regalargli la vittoria? “Noi dobbiamo andare in campo per il nostro presidente e per i nostri tifosi che finora sono stati sempre al nostro fianco. Domani vorremmo regalare una notte magica al popolo fiorentino, ci proveremo davvero sia per i tifosi che il presidente. Ci è stato vicino in questo periodo ed io ho avuto modo di conoscerlo meglio dal punto di vista umano, è una persona fantastico. Sono felice di aver conosciuto un grande uomo”